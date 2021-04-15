Spor Toto Süper Lig’de yarın akşam Ankaragücü’yle karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar, bu mücadelenin hazırlıklarını dün yaptıkları antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basın mensuplarına kapalı olarak yapılan idmanda futbolcular, taktik ve kondisyon çalıştı. Antrenmana ısınma koşularıyla başlayan oyuncular, ardından pas ve çift kale maç antrenmanı yaptı. Çalışma, şut antrenmanıyla sona erdi.

Bugün belli olacak

Adale sakatlığı sebebiyle bir süredir kondisyoner eşliğinde çalışan Vincent Aboubakar’a ayrı program uygulandı. Tecrübeli futbolcunun Ankaragücü mücadelesinde oynayıp oynayamayacağı bugün yapılacak antrenmanla belli olacak. Cenk Tosun’un diz sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmasının ardından Aboubakar’ın bu maça yetiştirilmesi için sağlık ekibini alarma geçiren teknik direktör Sergen Yalçın, tecrübeli futbolcuyu ilk 11’de olmasa bile maç içinde kullanmayı planlıyor.