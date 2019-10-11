Beşiktaş kulübü, 20 Ekim Pazar günü yeni başkanını seçecek. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde gözler, Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal’a çevrilmiş durumda…

4 adayın ortak projesi de mali yapıyı güçlendirebilmek. Başkan seçilecek adayı, yılbaşına kadar ödenmesi gereken yüksek miktarda borç bekliyor. Tüm adayların bu giderleri karşılayabilmek için proje arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi.

20 Ekim’e kadar görevini sürdürecek olan mevcut başkan Fikret Orman, seçimin ardından görevi yeni başkana devredecek. Fikret Orman’ın önümüzdeki hafta içinde de sponsorlarla birlikte basın toplantıları düzenleyeceği ve çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.(TRT Spor)



