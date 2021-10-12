Sezon başından bu yana zeminin kötülüğünden yakınan Beşiktaş 'a müjdeli haber geldi.

Bir çok sakatlık yaşayan siyah beyazlılar da milli ara yaradı. Zemine gece gündüz tohumlama ve gübreleme yapıldı.

Yağan yağmurlar da iyileşmeye fayda sağlarken, bu hafta deplasmanda oynanacak oluşu iyileşmeyi daha da hızlandıracak.

Önümüzdeki hafta içi oynanacak Sporting Lizbon maçında saha zeminin tam olarak hazır olacağı belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaşanan sakatlıkların zeminle alakası olmadığını dile getirmişti.

"Bu sakatlıkları zemine bağlamak doğru değil"

Çebi "Sakatlıklarımızın %60, %70 kısmı darbeye bağlı. Darbeye maruz sakatlıkların karşılığındaki kartları kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Onun dışındakilerin tek bir sebebi yok. Bu sakatlıkları zemine bağlamak doğru değil. " ifadelerini kullandı. (Ajansspor)