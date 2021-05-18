İşte küme düşme potasından, zirveye uzanan 245 günlük hikayenin, tüm maçları ve birden fazla kırılma haftası.

1. Hafta: 13 Eylül 2020

Trabzonspor-Beşiktaş: 1-3

Goller: Abdülkadir (Dk.86) (Trabzonspor), Boyd (Dk.29), Mensah (Dk.64 pen.), Lens (Dk.74) (Beşiktaş)

2. Hafta: 19 Eylül 2020

Beşiktaş-Antalyaspor: 1-1

Goller: Cyle Larin (Dk.33) (Beşiktaş), Gökdeniz (Dk.85) (Antalyaspor)

3. Hafta: 27 Eylül 2020

İH Konyaspor-Beşiktaş: 4-1

Goller: Shengelia (Dk.28 ve Dk.78), Kravets (Dk.63 ve Dk.83 pen.) (Konyaspor), Gökhan (Dk.90+1) (Beşiktaş)

4. Hafta: 4 Ekim 2020

Beşiktaş-Gençlerbirliği: 0-1

Gol: Sorin Bogdan Stancu (Dk.8) (Gençlerbirliği)

5. Hafta: BAY

Beşiktaş, BAY geçtiği haftada oynanan 4 maç sonunda 4 puanla 18. sıraya geriledi. Lider Alanyaspor’un 9 puan gerisine düşen Siyah-Beyazlılar’da hem takım hem Sergen Yalçın eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

6. Hafta: 26 Ekim 2020

Denizlispor-Beşiktaş: 2-3

Goller: Mesanovic (Dk.76), Sacko (Dk.94+4) (Denizlispor), Atiba (Dk.13), Aboubakar (Dk.39 pen.), Cyle Larin (Dk.48) (Beşiktaş)

Kırmızı: Josef (Dk.67) (Beşiktaş)

21 günlük milli maç ve BAY haftası dönüşü Denizlispor deplasmanında alınacak skor çok kritikti. 67’de 10 kişi kalan Kartal, son dakikaları oldukça heyecanlı geçen maçı 3-2 kazanmayı başardı.

7. Hafta: 1 Kasım 2020

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: 1-0

8. Hafta: 6 Kasım 2020

Gaziantep FK-Beşiktaş: 3-1

9. Hafta: 21 Kasım 2020

Beşiktaş-Başakşehir: 3-2

10. Hafta: 29 Kasım 2020

Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4

Goller: Cisse (Dk.34), Ozan (Dk.68 ve Dk.97+7 pen.) (Fenerbahçe), Aboubakar (Dk.4 ve Dk.20), Necip (Dk.53), N’Sakala (Dk.88) (Beşiktaş)

Kırmızı: Cyle Larin (Dk.50) (Beşiktaş)

Şampiyonluk yolunda belki de en önemli 90 dakika, Kadıköy’deki derbiydi! Fenerbahçe’yi 15 yıldır deplasmanda yenemeyen Siyah-Beyazlılar’da, bir de üstüne 50’de Larin kırmızı kart gördü. Ancak pes etmeyen Kartal, 10 kişiyle 2 gol daha buldu ve tıpkı 2004-2005’teki gibi 4-3’lük unutulmaz bir skor aldı. İkili averajın önemi, maçlar tamamlandığında yani sezon sonu daha da iyi anlaşıldı!

11. Hafta: 4 Aralık 2020

Beşiktaş-Kasımpaşa: 3-0

Goller: Mehsah (Dk.45+3), Atiba (Dk.68), Aboubakar (Dk.75) (Beşiktaş)

5. hafta sonunda 18. sırada kalan Beşiktaş, ara dönüşü oynanan 6 maçtan 5 galibiyet çıkarttı. Artık Siyah-Beyazlılar, 1 maç eksiğiyle 23 puanlı Alanya, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 4 puan gerisinde, 4. sıradaydı.

12.Hafta: 13 Aralık 2020

Alanyaspor-Beşiktaş: 2-1

13.Hafta: 20 Aralık 2020

Beşiktaş-B.B.Erzurumspor: 4-0

14.Hafta: 24 Aralık 2020

Ankaragücü-Beşiktaş: 0-1

15.Hafta: 28 Aralık 2020

Beşiktaş-Sivasspor: 3-0

16.Hafta: 3 Ocak 2021

Kayserispor-Beşiktaş: 0-2

Goller: N’Koudou (Dk.89 pen.), Hasiç (Dk.90+6) (Beşiktaş)

Beşiktaş’ı düşme potasından, zirveye taşıyan bir 90 dakika... Henüz 13’te penaltı kazanan Kartal’da Mensah’ın vuruşunu kaleci Doğan kurtardı. Bitime dakikalar kala N’Koudou ve Hasiç’in attığı gollerle Siyah-Beyazlılar ilk kez lider oldu.

17.Hafta: 6 Ocak 2021

Beşiktaş-Ç.Rizespor: 6-0

18.Hafta: 10 Ocak 2021

Hatayspor-Beşiktaş: 2-2

19.Hafta: 17 Ocak 2021

Beşiktaş-Galatasaray: 2-0

Goller: Josef (Dk.79), N’Koudou (Dk.90+1) (Beşiktaş)

Derbi öncesi puan cetveli; 1.Beşiktaş ve 2.Fenerbahçe 35, Galatasaray 33 puanla 3. sıradaydı. Bir ezeli rakibini daha yenen Kartal, derbi sonrası zirvedeki yerini korudu.

20.Hafta 21 Ocak 2021

F.Karagümrük-Beşiktaş: 1-4

Gol: Borini (Dk.78 pen.) (F.Karagümrük), Aboubakar (Dk.44), Mensah (Dk.50 ve Dk.70), Cyle Larin (Dk.66) (Beşiktaş)

21.Hafta: 24 Ocak 2021

Beşiktaş-Göztepe: 2-1

Goller: Ljajic (Dk.48), Aboubakar (Dk.77) (Beşiktaş), Tripic (Dk.39) (Göztepe)

Beşiktaş için ilk 5 hafta kâbus gibi başladı. Ancak, Sergen Yalçın ve futbolcuları ortaya koydukları müthiş mücadeleyle başarılarını ‘ilk yarının lideri’ olarak taçlandırdılar.

22.Hafta: 31 Ocak 2021

Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

23.Hafta: 3 Şubat 2021

Antalyaspor-Beşiktaş: 1-1

24.Hafta: 7 Şubat 2021

Beşiktaş-Konyaspor: 1-0

25.Hafta: 15 Şubat 2021

Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-3

26.Hafta: BAY

Beşiktaş’ın BAY haftasına üç ezeli rakip 51 puanla girdi, şampiyonluk yarışı müthiş bir heyecanla devam etti. Fenerbahçe, Göztepe’ye yenildi, lider Galatasaray, Alanya’yı devirdi, Beşiktaş maç eksiğine rağmen 2. sıradaki yerini korudu.

27.Hafta: 26 Şubat 2021

Beşiktaş-Denizlispor: 3-0

28.Hafta: 2 Mart 2021

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1

29.Hafta: 6 Mart 2021

Beşiktaş-Gaziantep FK: 2-1

Goller: Aboubakar (Dk.15 ve Dk.72) (Beşiktaş), Dicko (Dk.90 pen.) (Gaziantep FK)

Galatasaray’ın Sivasspor’la berabere kalması, Beşiktaş’ı hem maç eksiği hem de 2 puan farkla 7 hafta sonra ve bir daha inmemek üzere ligin zirvesine taşıdı!

30.Hafta: 12 Mart 2021

Başakşehir-Beşiktaş: 2-3

Goller: Deniz (Dk.52), Demba Ba (Dk.76) (Başakşehir), Cyle Larin (Dk.42), Welinton (Dk.68), Josef (Dk.84) (Beşiktaş)

31.Hafta: 21 Mart 2021

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

Goller: Vida (Dk.48) (Beşiktaş), Ozan (Dk.89) (Fenerbahçe)

İki gün önce Galatasaray, Telekom’da Rizespor’a 4-3 kaybetti. Derbi daha da önem kazandı. Beşiktaş’ın ayağına farkı 5’e çıkartma şansı geldi, üstelik 1 maç eksiğiyle. 89’da Ozan Tufan’ın golüyle Fenerbahçe’ye berabere kalan Beşiktaş, iki puan kaybetti ama ikili averajı kaptı.

32.Hafta: 4 Nisan 2021

Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-0

Goller: Aytaç (Dk.19) (Kasımpaşa)

Asıl beklenmeyen skor Kasımpaşa deplasmanında geldi! Siyah-Beyazlılar, bir gün önce Galatasaray’ın yenilmesiyle yine farkı artırabilirdi. Ancak, bu kayıp, Denizlispor’u geçen Fenerbahçe’yle farkı 2’ye düşürdü.

33. Hafta: 7 Nisan 2021

Beşiktaş-Alanyaspor: 3-0

Goller: Cenk (Dk.11), Ghezzal (Dk.58), N’Koudou (Dk.85) (Beşiktaş)

Beşiktaş, zor gözüken bir maçı daha net bir skorla kazandı. Üstelik Fenerbahçe’nin 1 puanla, Galatasaray’ın ise BAY geçerek kapattığı bir haftada! 1 maç eksiği olan Kartal, Fenerbahçe’nin 4, Galatasaray’ın 6 puan önündeydi.

34.Hafta: 11 Nisan 2021

B.B.Erzurumspor-Beşiktaş: 2-4

35.Hafta: 16 Nisan 2021

Beşiktaş-Ankaragücü: 2-2

36.Hafta: 20 Nisan 2021

Sivasspor-Beşiktaş: 0-0

Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında kaybedilen 4 puan işleri zora sokabilirdi. Fenerbahçe haftayı BAY geçti, Galatasaray da Trabzonspor’la berabere kaldı, böylelikle artık maçlar eşit, puan farkı 3’tü.

37.Hafta: 24 Nisan 2021

Beşiktaş-Kayserispor: 3-1

38.Hafta: 28 Nisan 2021

Ç.Rizespor-Beşiktaş: 2-3

39.Hafta: 1 Mayıs 2021

Beşiktaş-Hatayspor: 7-0

Goller: Akintola (Dk.2 k.k.), Larin (Dk.11, Dk.14, Dk.55 ve Dk.65), N’Koudou (Dk.38), Rıdvan (Dk.44) (Beşiktaş)

İşte Beşiktaş için en büyük kırılma haftası! O cumartesi günü, kimsenin bu kadar farklı bir skorla biteceğini beklemediği 90 dakika, şampiyonluğun en belirleyici maçıydı!

40.Hafta: 8 Mayıs Cumartesi

Galatasaray-Beşiktaş: 3-1

Goller: Babel (Dk.11), Falcao (Dk.45+1 pen.), Arda (Dk.76) (Galatasaray), Ghezzal (Dk.42 pen.) (Beşiktaş)

Beşiktaş’ın, Türk Telekom’a çıkarken bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etme ihtimali vardı. Siyah-Beyazlılar için hiçbir şey istediği gibi gitmedi. Tek teselli Ghezzal’ın golüyle ikili averajın rakibe geçmemesiydi. Puanlar; Beşiktaş 81, Fenerbahçe 79 ve Galatasaray 78’di...

41.Hafta: 11 Mayıs 2021

Beşiktaş-F.Karagümrük: 1-2

Goller: Ghezzal (Dk.54) (Beşiktaş), Bertolacci (Dk.39), Borini (Dk.80) (F.Karagümrük)

Her şeye rağmen Beşiktaş’a son iki maçta 4 puan yetiyordu! Skor 1-1 devam ederken, Karagümrük 10 kişi kaldı. Galibiyet golünü bekleyen taraftarlar, yaşanan yenilgiyle kahroldu. Puanlar eşitlendi, her şey son haftaya kaldı.

42.Hafta: 15 Mayıs 2021

Göztepe-Beşiktaş: 1-2

Goller: Alpaslan (Dk.24) (Göztepe), Vida (Dk.10), Ghezzal (Dk.69 pen.) (Beşiktaş)

Puanlar eşit, ikili averaj eşit, eldeki tek avantaj gol averajıydı! Vida’nın golü, beraberlik sayısıyla yerini endişeye bıraktı. Türk Telekom’dan 60. dakikada gelen gol Galatasaray’ı şampiyon yapıyordu. Ancak, 69’da Ghezzal’in penaltıdan attığı gol, kupayı 16. kez Beşiktaş’a getirdi!