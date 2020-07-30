İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri

Beşiktaş sezonu 3.sırada tamamlayıp Trabzonspor'un aldığı ceza nedeniyle Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasına katılmaya hak kazandı. Türkiye'nin sıralamadaki yeri nedeniyle 2. Ön Eleme'den başlayacak Beşiktaş'ın olası rakipleri şöyle..

30 Temmuz 2020, Perşembe 19:04 Son Güncelleme:
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İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri

Beşiktaş sezonu 3.sırada tamamlayıp Trabzonspor'un aldığı ceza nedeniyle Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasına katılmaya hak kazandı. Türkiye'nin sıralamadaki yeri nedeniyle 2. Ön Eleme'den başlayacak Beşiktaş'ın olası rakipleri şöyle..

2.Ön Eleme Turu (25-26 Ağustos / tek maç)

Seri Başı takımlar: Beşiktaş, Viktoria Plzen, Rapid Wien

Seri Başı olmayan takımlar: PAOK, AZ Alkmaar, Lokomotiva Zagreb

Beşiktaş tur atlarsa

3.Ön Eleme Turu (15-16 Eylül / tek maç)

Seri Başı takımlar: Benfica, Dinamo Kiev, Beşiktaş, Gent

Seri Başı olmayan takımlar: Krasnodar, Victoria Plzen, Rapid Wien, Rennes

Beşiktaş tur atlarsa

Play-Off turu (22-23 Eylül ve 29-30 Eylül / çift maç)

Seri Başı takımlar: Benfica, Dinamo Kiev

Seri Başı olmayan takımlar: Beşiktaş, Gent


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