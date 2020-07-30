İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri
Beşiktaş sezonu 3.sırada tamamlayıp Trabzonspor'un aldığı ceza nedeniyle Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasına katılmaya hak kazandı. Türkiye'nin sıralamadaki yeri nedeniyle 2. Ön Eleme'den başlayacak Beşiktaş'ın olası rakipleri şöyle..
Beşiktaş sezonu 3.sırada tamamlayıp Trabzonspor'un aldığı ceza nedeniyle Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasına katılmaya hak kazandı. Türkiye'nin sıralamadaki yeri nedeniyle 2. Ön Eleme'den başlayacak Beşiktaş'ın olası rakipleri şöyle..
2.Ön Eleme Turu (25-26 Ağustos / tek maç)
Seri Başı takımlar: Beşiktaş, Viktoria Plzen, Rapid Wien
Seri Başı olmayan takımlar: PAOK, AZ Alkmaar, Lokomotiva Zagreb
Beşiktaş tur atlarsa
3.Ön Eleme Turu (15-16 Eylül / tek maç)
Seri Başı takımlar: Benfica, Dinamo Kiev, Beşiktaş, Gent
Seri Başı olmayan takımlar: Krasnodar, Victoria Plzen, Rapid Wien, Rennes
Beşiktaş tur atlarsa
Play-Off turu (22-23 Eylül ve 29-30 Eylül / çift maç)
Seri Başı takımlar: Benfica, Dinamo Kiev
Seri Başı olmayan takımlar: Beşiktaş, Gent