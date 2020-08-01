Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Fırtına’nın almış olduğu Avrupa’dan 1 yıl men cezasını onadı. Böylece ligi 3. sırada tamamlayan Kara Kartal, 2020- 2021 sezonunda Devler Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı. Avrupa’daki liglerin de tamamlanmasıyla Siyah- Beyazlılar’ın muhtemel rakipleri de belli oldu.

PAOK, Alkmaar ve Zagreb...

İkinci turdan seri başı olarak Kupa 1 macerasına başlayacak olan Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri; Yunanistan’dan PAOK, Hollanda’dan AZ Alkmaar ve Hırvatistan’dan Lokomotiv Zagreb... Kartal, tek maç sistemiyle oynanacak bu turu geçerse 3. Tur kuralarına da seri başı olarak katılacak. Buradaki olası rakipler ise şu şekilde: Krasnodar (Rusya), V.Plzen (Çekya), R.Wien (Avusturya) ve Rennes (Fransa).

Play-Off çift maç

3. Tur’da tek maç olarak oynanacak. Beşiktaş eğer bu engeli de aşarsa gruplar öncesinde son olarak rövanşlı Play-Off maçına çıkacak. 3. Tur’dan Benfica ile Dinamo Kiev de Play-Off’a çıkarsa Kartal’ın rakibi iki zorlu ekipten biri olacak.

3. turdan katılabilir

Ulusal liginde Şampiyonlar Ligi bileti alan bir takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacak. Yani Kartal bir tur eksik oynayacak. Bu durumda Fransa temsilcisi Rennes ise doğrudan gruplara kalacak. Bu koşulları sağlayan takımlar; Shakhtar Donetsk, Manchester United, Inter ve Sevilla olarak dikkat çekiyor.

Maçlar ne zaman oynanacak?

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci ön eleme turu maçlarını 25-26 Ağustos’ta oynayacak. Üçüncü ön eleme turunun kura çekimi 31 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar ise 15-16 Eylül tarihlerinde oynanacak. Play-Off’lar ise 22-30 Eylül tarihlerinde yapılacak. Grup kuraları ise 1 Ekim’de çekilecek.