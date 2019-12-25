Beşiktaş Mensah için bastırıyor... Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen ve bunun için nokta atışı yapmak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim Ganalı futbolcu için Kayserispor'la yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Alacaklarını tahsil edemeyen Mensah'ın takımdan ayrılmakta kararlı olduğu biliniyor.

PARA+BOYD VE ORKAN...

Kayserispor'un Mensah için Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro istediği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar ise bu transferi Tyler Boyd ve Orkan Çınar'ın takasta Kayseri'ye verilmesinin yanı sıra bir miktar para karşılığı bitirmek istiyor.

KAYSERİSPOR SÜRE İSTEDİ...

Kayserispor'un Mensah'tan sıcak para elde etmek istediği ve takasa şimdilik sıcak bakmadığı öğrenildi. Beşiktaş'tan zaman isteyen Sarı- Kırmızılılar'la yeniden görüşülecek.

Kaynak: Takvim