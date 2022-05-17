Golcü transferini bitirebilmek için çalışmalarına hız veren Beşiktaş , Alexander Sörloth için gaza bastı. Kara Kartal, İki sezon önce Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla ligde 24 gol attıktan sonra 20 milyon Euro karşılığında Leipzig'e giden 26 yaşındaki forvet için Alman ekibine teklifini sundu.

A Spor'un haberine göre; Siyah Beyazlılar, ilk teklif olarak Leipzig'e Norveçli golcünün bonservisi için 4 milyon Euro + sonraki satıştan %50 pay önerdi. Beşiktaş, ikinci olarak da Sörloth'un bonservisinin tamamı için 6 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Siyah Beyazlılarda forvet konusunda başka adaylarında olduğu ancak Sörloth'un liste başı olduğu ifade edildi.

Kiralık olarak Real Sociedad'da forma giyen ve bonservisi Leipzig'de bulunan Sörloth'la ayrıca Fenerbahçe de ilgileniyor. Kanarya'da teknik direktör konusu netleştikten sonra yıldız forvetin transfer durumu belli olacak. 26 yaşındaki golcü, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad'da 43 maça çıktı, 8 gol, 1 asistle skor katkısı verdi.





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