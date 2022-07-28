



Forvet bölgesinde alternatiflerini çoğaltmak isteyen Beşiktaş , geçen sezon 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da forma giyen Phillippe Keny'yi kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, Philippe Keny'nin transferi için Bandırmaspor'a 900 bin Euro bonservis ücreti artı 400 bin Euro'luk bonusla toplamda 1.3 milyon Euro ödeyecek. Kartal, Senegalli futbolcunun sonraki satıştan da eski kulübüne %15'lik pay verecek.

Başkan açıkladı

Radyospor'da Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuşan Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, "Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardık. Telafuz ettiğiniz rakamlar doğru. Keny'nin ayrılığı bizim için sürpriz oldu. Hücum hattına takviye yapacağız" dedi.

4 yıllık sözleşme

Beşiktaş, Bandırmaspor'un ardından Keny'le de anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki golcü ile 4 yıllık sözleşme şartlarında anlaştı.

Kartal, Keny'nin transferini Kévin N'Koudou'nun sözleşmesini feshettikten sonra açıklayacak. (Ajansspor)