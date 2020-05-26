Süper Lig’de geride kalan 8 haftada Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran kaleyi koruyacak isimler olacak.

Yeni sezon için ise siyah beyazlı yönetim kaleci arayışlarına başladı.

JEROEN ZOET İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Ortacizgi.com’un haberine göre, Başakşehir forması giyene Volkan Babacan’ı gündeme alan Beşiktaş, son olarak Utrecht’te kiralık olarak forma giyen Jeroen Zoet’i listesine ekledi.

Bonservisi PSV’de olan 29 yaşındaki Hollandalı kaleci için siyah beyazlı yönetimin düğmeye bastığı öğrenildi.

Jeroen Zoet’in PSV ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.