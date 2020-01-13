Sezonun ilk yarısında gol yollarında sorun yaşayan siyah beyazlılar limit sorununun aşılmasının ardından Sırp forvet Aleksandar Prijovic'in transferini de resmiyete bindirecek.
Beşiktaş, forvet sorununu da Guilherme'nin Legia Varşova'da birlikte oynadığı Prijovic'i kadrosuna katarak çözecek.
Siyah-beyazlıların el sıkıştığı Sırp forvet, alacaklarına karşılık Al-İttihad'la olan sözleşmesini feshetmek istiyordu.
Ancak kulübünü ikna edemedi. Bu yüzden Beşiktaş'a bonservisiyle değil, kiralık geleceği belirtildi.
Bu transferin de harcama limiti sorununun aşılmasının ardından resmiyete döküleceği öğrenildi. (Sabah)