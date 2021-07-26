Beşiktaş forması altında geçen sezon oldukça başarılı olan ve 18 asist ile asist kralı olan Rachid Ghezzal'ın transferi çözülüyor. Uzun süre adı Galatasaray ile anılan ancak Beşiktaş'ın sona yaklaştığı transferde detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Bir yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma

İtalyan gazeteci Nicola Schira'nın paylaştığı bilgiye göre Beşiktaş, Ghezzal ile 3 yıllık anlaşmaya varmak üzere. Bu anlaşmaya göre bir sezon opsiyonlu olacak ve 2024 yılında sonra erecek.