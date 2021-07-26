İşte Beşiktaş'ın Ghezzal anlaşması! Bir yılı opsiyonlu...
Transferi yılan hikayesine dönen uzun süre adı Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'a bonservisi ile birlikte gelmesine az kaldı. Beşiktaş'ın Ghezzal için yaptığı anlaşmanın detayları da ortaya çıkmaya başladı
Beşiktaş forması altında geçen sezon oldukça başarılı olan ve 18 asist ile asist kralı olan Rachid Ghezzal'ın transferi çözülüyor. Uzun süre adı Galatasaray ile anılan ancak Beşiktaş'ın sona yaklaştığı transferde detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Bir yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma
İtalyan gazeteci Nicola Schira'nın paylaştığı bilgiye göre Beşiktaş, Ghezzal ile 3 yıllık anlaşmaya varmak üzere. Bu anlaşmaya göre bir sezon opsiyonlu olacak ve 2024 yılında sonra erecek.