Ligde geçen haftayı Başakşehir galibiyetiyle kapatıp morallenen Siyah-Beyazlılar’ı Fenerbahçe derbisi öncesinde motive edebilmek için yönetim de elinden geleni yapıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin talimatı sonrasında harekete geçen idarecilerin futbolculara Kadıköy’den 3 puanla dönülmesi halinde kişi başı 30’ar bin TL prim vereceği kaydedildi. Zorlu karşılaşma öncesinde oyuncuların alacaklarının önemli bölümünün ödemesini gerçekleştiren Beşiktaş’ta idareciler, Fenerbahçe’yi devirmeleri halinde takımın zirve yarışına dahil olup ardından ilk yarı sonuna kadar ilk sırayı almayı istiyor.

Orhan Yıldırım