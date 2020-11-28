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İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi primi

Beşiktaş Yönetimi, yarınki Fenerbahçe derbisi öncesinde kesenin ağzını açtı. Oyunculara, Kadıköy’den 3 puanla ayrılmaları halinde prim sözü verildi. Miktarın kişi başı 30 bin TL olduğu öğrenildi.

28 Kasım 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi primi

Ligde geçen haftayı Başakşehir galibiyetiyle kapatıp morallenen Siyah-Beyazlılar’ı Fenerbahçe derbisi öncesinde motive edebilmek için yönetim de elinden geleni yapıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin talimatı sonrasında harekete geçen idarecilerin futbolculara Kadıköy’den 3 puanla dönülmesi halinde kişi başı 30’ar bin TL prim vereceği kaydedildi. Zorlu karşılaşma öncesinde oyuncuların alacaklarının önemli bölümünün ödemesini gerçekleştiren Beşiktaş’ta idareciler, Fenerbahçe’yi devirmeleri halinde takımın zirve yarışına dahil olup ardından ilk yarı sonuna kadar ilk sırayı almayı istiyor.

Orhan Yıldırım

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