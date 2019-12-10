Beşiktaş devre arası transfer döneminde Sivasspor forması giyen Milli futbolcu Emre Kılınç‘ı kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş’ın transfer listesindeki yerli isimlerin başında Emre Kılınç geliyor. Milli oyuncuyu kadroya katma konusunda istekli olan Beşiktaş yönetimi, Demir Grup Sivasspor ile temas kurarak Anadolu ekibine Lens, Boyd, Oğuzhan veya Güven Yalçın arasından bir ismi kiralık olarak teklif etmeyi planlıyor.

Siyah beyazlılarda transfer çalışmaları ise hız kazandı. Yurt dışı temaslarını sürdüren yönetici Erdal Torunoğulları, kanat ve forvette oynayabilecek kiralama alternatifi olan oyuncuları araştırırken bu sebeple Hollanda ve Belçika’dan kulüplerle temaslara başladı. (Bein Sports)

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