Vardar'ın hafta sonu Shkendija ile oynadığı maçı Beşiktaş’ın yanı sıra Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Sporting Lizbon’un scout’ları izledi. 2-2 sona eren maçta Ali Adem, Vardar’ı 2-1 öne geçiren golü attı.

U21’DE MiLLi OLACAK

Oyuncunun danışmanlığını yapan KA Sport Management adına konuşan menajer Rahman Kice, söz konusu 4 kulüple transfer görüşmelerinin başladığını belirtti. Kice, genç oyuncunun Kuzey Makedonya U21 Milli Takımı’na da çağrıldığını ekledi.

ELJIF’LE AYNI MEVKiiDE

Ali Adem, F.Bahçe’nin genç yaşta Rabotnicki’den 180 bin Euro’ya alıp Napoli’ye 16 milyon Euro’ya sattığı bir diğer Makedon yetenek Eljif Elmas gibi orta sahada görev alıyor.

Kaynak: Hürriyet