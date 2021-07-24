Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş , teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Uruguaylı Diego Godin transferinde sona yaklaştı.

Cagliari'nin yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmak istediği oyuncu için Beşiktaş'ın teklifi ile Godin'in istediği rakam arasında çak az bir fark kaldı.

Beşiktaş'ın teklifi

Geçen sezon Cagliari'ye imza atan 35 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş, 2 milyon 250 bin Euro'luk teklifte bulundu. Godin ise 2.5 milyon Euro istiyor.

Pazarlıklar sürüyor

Uruguaylı oyuncu, Cagliari'ye 3 milyon Euro'ya imza atmıştı. Siyah beyazlılar bu sezon için kendi teklifleri ile arasındaki farkin Cagliari tarafından karşılanmasını istiyor. 2022-23 sezonu için ise pazarlıklar sürüyor.

Kariyer performansı

Kariyeri boyunca forma giydiği 585 karşılaşmada 36 gol attı ve 21 gol pası veren futbolcu, Uruguay Milli Takımı'nda 146 maçta 8 gol atı. Godin; Inter, Atletico Madrid, Cagliari, Villarreal gibi ekiplerde de oynadı. Futbolcu 1 kez Copa America, 2 kez de UEFA Kupası kazanmıştı. (Ajansspor)