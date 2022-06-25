Beşiktaş 'ta günlerdir devam eden forvet harekatı sona eriyor. Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcü Wout Weghorst'u kadrosuna katmak için artık geri sayıma geçti. Beşiktaş ile Hollandalı arasındaki sözleşmenin detaylarına MİLLİYET ulaştı. İşte Wout Weghorst'la yapılan anlaşmanın detayları...

44 MAÇTA OYNADI

Wout Weghorst geçtiğimiz sezon muhteşem bir performans sergiledi. Burnley'in devre arasında Wolfsburg'tan transfer ettiği 29 yaşındaki santrafor 44 müsabakada oynama şansı yakaladı. Hollandalı golcü bu müsabakalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Tecrübeli futbolcu takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTECEK

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Hollandalı yıldızın Burnley ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. DETO altyapısında yetişen Wout Weghorst daha sonra Emmen, Heracles Almelo, AZ Alkmaar ve Wolfsburg'ta oynadı. Burnley geçtiğimiz sezon devre arasında Hollandalı için 14 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

SÖZLEŞMESİ AVUKATLARDA

Beşiktaş Kulübü, Bundesliga temsilcileri Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt'la anlaşamayan Wout Weghorst'u transfer etmek için temaslarını hızlandırdı. Hollandalı golcü ve Burnley'le anlaşan siyah-beyazlıların oyuncuyla ve kulübüyle yaptığı anlaşmanın detayları netlik kazandı. Burnley'in Wout Weghorst transferi için gerekli olan evrakları Beşiktaş'a gönderdiği ve kulüp avukatlarının evrakları incelediği öğrenildi. Beşiktaş'ta avukatların incelemesi sonrası resmi imzalar atılacak.

KİRALAMA BEDELİ OLMAYACAK

Beşiktaş'ın Wout Weghorst için Burnley ile yaptığı anlaşmaya göre; siyah-beyazlılar Hollandalı golcü için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Öte yandan Burnley ile Beşiktaş arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu maddesi de yer almayacak. Siyah-beyazlı idareciler, Hollandalı futbolcunun performansına göre devre arasında bonservisini almak için hamlede bulunacak.

İŞTE WEGHORST'UN MALİYETİ

Siyah-beyazlıların transferini resmiyete kavuşturmaya hazırlandığı Wout Weghorst, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar garanti ücret olarak 2 milyon 800 bin euro maaş alacak. Hollandalı golcü öte yandan maç başına 12 bin 500 bin euro kazanacak.

ÇEBİ AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi forvet transferi hakkında gelen soruya, "Forvette ilk önceliğimiz Wout Weghorst. Hollandalı oyuncu son durumunu ve son kararını çarşamba günü bize iletecek" cevabını vermişti. (Skorer)