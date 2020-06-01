İşte Beşiktaş-Beko anlaşmasındaki özel madde!

Ancak anlaşmanın siyah beyazlılara tüm katkısı bu kadarla sınırlı değil. Ajansspor'un edindiği biliye göre Beko, kulübe toplamda 48 milyon liralık bir katkı sağlayacak.

Dolaylı katkı da 6 milyon lira

2 milyon liralık klima bakım masrafını üstlenen Beko, yine 2 milyon lirayı bulan led reklam alanı hakkını da kullanmayacak. Beko yine loca kullanım hakkından da vazgeçerek, siyah beyazlı kulübe görünmeyen 6 milyon liralık bir destek daha sunacak. Böylece Beko'nun siyah beyazlı kulübe katkısı 48 milyon lirayı buldu.

Anlaşma neden 2 yıllık oldu?

Anlaşmanın iki yıllık olmasının nedeni 2023'te seçim olması. Yönetim, yeni yönetimi bağlamaması için daha uzun vadeli bir anlaşma yapmadı. Ahmet Nur Çebi yönetiminin 2023'ten sonra da devam ederse, Beko ile yeni bir anlaşmanın yapılması kuvvetli bir ihtimal.

Sıra geldi sırta

Vodafone'un gelecek yıl forma göğüs sponsorluğuna devam etmeyeceğini açıklamasının ardından sırt sponsoru Beko'yu göğsüne alan Beşiktaş, şimdi boşalan sırtına yeni bir sponsor arıyor. Siyah beyazlı yönetim bunun için de çalışmalara başladı. Ve yeni sezonda formanın sırtında da yeni bir sponsor ismi yer alacak.