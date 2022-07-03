Sol bek ve 6 numara arayışları tüm hızıyla süren Fenerbahçe 'de, santrfor konusunda birkaç gündür sessizlik hakimdi. Bu sessizlik, Torino'nun İtalyan golcüsü Andrea Belotti'nin sözleşmesinin sona ermesi ve resmen serbest kalmasıyla yerini yoğun bir bekleyişe bıraktı. Bonservisi elinde bulunan 28 yaşındaki oyuncuya Fransa'nın zengin kulübü Monaco'nun yanı sıra İngiliz ekibi West Ham da talipti… İmza parası, 3 yıllık maaş, menajer ücreti ve vergi dahil olduğunda toplam maliyeti 30 milyon Euro (bugünkü kurla yaklaşık 525 milyon TL)… Fenerbahçe yönetimi, bu şartlarda bir sözleşmeyi kaldırabilecek mali durumu olmadığı için yarıştan çekildi. Monaco yıllık 3.5 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma sağladı.

Andrea Belotti, geçtiğimiz sezon Serie A'da Torino forması ile 23 maça çıktı. Bu maçlarda 8 gol kaydedip 1 de asist yaptı. 28 yaşındaki oyuncu, İtalya Milli Takımı formasını ise toplamda 44 kez giydi. Attığı 12 golle bitiriciliğini konuşturdu. (Sabah)