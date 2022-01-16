İşte Batshuayi bu! Son dakika Beşiktaş haberi...

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, ligin ilk bölümünde ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalmıştı. 15 mücadelede sadece 6 gol atabilen Belçikalı forvet, ikinci yarıya ise daha iddialı bir giriş yaptı. Rizespor karşılaşmasında penaltıdan kaydettiği golün ardından önceki gün de fırsatçılığını konuşturarak Gaziantep filelerini sarsıp 3 puanı getiren tecrübeli futbolcu, maçın ardından duygularını basın mensuplarıyla paylaştı. Batshuayi, “Kazandığımız için çok mutluyum. Golle katkı verdiğim için de. O pozisyonda Ghezzal’ın şutu pozisyon yarattı. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz. Farklı nedenlerden ötürü istediğimiz yerde değiliz. Ancak kalan maçlarda da iyi sonuçlar almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Psikolojik olarak rahatladı

Performansıyla ilgili olarak Beşiktaşlı yöneticilerle yaptığı toplantılarda form düşüklüğünden dolayı üzgün olduğunu ve gol atma konusunu kafasına çok taktığını söyleyen Batshuayi, peş peşe 2 lig maçında 2 gol atınca rahatladı. Başarılı oyuncu, gollerinin ardından daha neşeli görüntüler sergileyerek yönetim ve teknik ekibi de memnun etti.

Orhan Yıldırım