Direkt katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde 3. maçında hem gol hem de galibiyetle tanışan Medipol Başakşehir’in bu sezonki UEFA geliri yaklaşık 24 milyon Euro’ya ulaştı. Turuncu-Lacivertli ekip, Devler Ligi’ne katılım hakkı olarak 15.25 milyon Euro’yu kasasına koymuştu. Katsayı sıralamasında iki takımı geride bırakarak 3 hisseye sahip olan Başakşehir, bu kalemden 3.3 milyon Euro aldı. Yayın havuzundan da Turuncu-Lacivertliler’e yaklaşık 2.5 milyon Euro’luk bir pay düşecek.

2.7 milyon Euro geldi

ManU galibiyetiyle kazancını 2.7 milyon Euro daha artıran İstanbul ekibi, toplamda 23.75 milyon Euro’nun sahibi oldu. Geçtiğimiz sezon son 16’da Danimarka ekibi Kopenhag’a elendiği Avrupa Ligi’nde 14 milyon Euro kazanan Başakşehir’in son 2 yılda UEFA’dan kazandığı ödül 38 miyon Euro’ya yaklaştı.