2017 yılında Almanya Bundesliga’da Borussia Dortmund forması giyen Ousmane Dembele ile 2018’de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da görev yapan Philippe Coutinho, transfer görüşmeleri nedeniyle takımlarının idmanlarına çıkmamıştı. Bu gelişmelerin yaşanmasının ardından kısa bir süre sonra iki yıldız da İspanyol devi Barcelona’ya imza atmıştı. Şimdi ise bu olayların bir benzeri daha yaşandı. Atletico Madrid’in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, dün psikolojik sorunları bahane ederek antrenmanlara katılmadı.

‘Transferleri bitti’

4 yıl boyunca Katalan ekibinde oynayan ve şu anda PSG’de görev yapan Neymar ise hiç kimseye bir şey söylemeden çalışmalara katılmadı. İki yıldızın bu hareketi akıllara Dembele ve Coutinho’nun transfer sürecinde yaşanan olayları getirdi. İspanyol basınında yer alan birçok gazete ise “Neymar ve Griezmann artık Barcelona’da” görüşünde birleşti.