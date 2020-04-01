İşte Barça’nın Che’si!

Korona virüsünün ekonomik anlamda sıkıntıya soktuğu Barcelona’da, A Takım oyuncuları ve teknik ekibin maaşlarında yüzde 70 kesintiye gidilmişti. Kulübün teklifini, diğer personelin maaşlarını yüzde 100 alması ve işten çıkarılmamaları için kabul ettiklerini belirten kaptan Lionel Messi, yönetimi de üstü kapalı eleştirmişti.

Fransız spor gazetesi L’Equipe, Lionel Messi’yi Küba devriminin önderlerinden Ernesto Che Guevara’ya benzetip, manşetinden de, ‘Barça’nın Che’si Messi’ başlığını attı. Katalan ekibinin Başkanı Bartomeu da, “Teklif kaptanlardan geldi. Oyuncular, zorlu süreçte kulübe destek olmak istediler. Hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.