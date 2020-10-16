İşte Avrupa’daki seyirci kuralları

Avrupa futbolunun patronu UEFA, ilk olarak Bayern Münih ile Sevilla arasında Macaristan’da oynanan Süper Kupa Finali’ni yüzde 30 seyircili olarak oynattı. Daha sonra UEFA, kendisine bağlı organizasyonlarda ev sahibi ülkelerin yerel yönetimlerinin kararına bağlı olarak statlara maksimum yüzde 30 seyirci alınabileceği kararı almıştı. İlk olarak Uluslar Ligi ile başlayan ve gelecek haftaki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile devam edecek bu uygulama, her ülkeye göre farklılık ve anlık değişkenlikler gösteriyor. İşte Türkiye dahil bazı önemli futbol ülkelerinde seyirci alımı konusunda son durum;

TÜRKİYE

Toplam Vaka Ölüm

342.143 9.080

Süper Lig , TFF 1. Lig, Misli.com 2 ve 3. Lig kulüpleri, hem lig hem de Türkiye Kupası maçlarında localara yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alabilecek. Uygulama bu hafta ile birlikte resmen başlayacak. Bu uygulama, Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi ve Sivasspor ’un Avrupa Ligi iç saha maçlarında da uygulanacak. Hatta Avrupa’daki temsilcilerimiz, iç saha maçlarında bu durumun kendilerine dezavantaj oluşturabileceğini düşünerek, TFF ve UEFA’ya bu konuda başvuru yapmıştı.

İNGİLTERE

Toplam Vaka Ölüm

673.622 43.293

Ülkede pandemi döneminden taraftarlar, resmi maçlara alınmadı. Sadece Brighton-Chelsea arasındaki hazırlık maçı, 2.500 seyirciyle oynandı. Ancak ne Premier Lig ne de futbolun devam ettiği Championship’te şu ana kadar seyircili maç oynanmadı. Sadece medya mensuplarının stada girmesine izin verildi.

*İngiltere’deki vakaları yazarken Birleşik Krallık rakamlarının toplamı verilmiştir,

FRANSA

Toplam Vaka Ölüm

810.000 33.125

Günlük vaka sayısının 27 binleri bulduğu Fransa’da maçlar ortalama 5 bin, pandemiden oldukça etkilenen bölgelerde ortalama 1.000 seyirciyle oynanıyordu. Uluslar Ligi’ndeki Fransa-Portekiz maçını da tek kale arkasında yaklaşık 1.000 taraftar izledi. Vaka sayıları arttığı için yarından itibaren Paris, Marsilya ve Lyon gibi kentlerde sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor. Seyircili maçlara ara verilmesi beklenirken, Avrupa Kupası’nda PSG ve Marsilya’nın maçları, boş tribünler önünde oynanacak.

İTALYA

Toplam Vaka Ölüm

382.000 36.372

İspanya ve Fransa ile birlikte salgının Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya’da yeniden bazı önlemler alınmaya başlandı. İtalya’nın en üst düzey ligi olan Serie A’da, şu an statlara maksimum 1.000 taraftar alınıyor. Bu karar, tüm açık havada yapılan spor organizasyonlarını kapsıyor.

ALMANYA

Toplam Vaka Ölüm

352.000 9.739

Almanya Ligi’nde maçların seyircili ya da ne kadar sayıda seyircili oynanacağı, söz konusu takımların bulunduğu eyaletlerdeki yönetimler tarafından belirleniyor. Şu an için en çok seyirciye sahip takım, ortalama 10.000 ile Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Ruhr bölgesindeki Dortmund şehrinin takımı Borussia Dortmund. Bavyera bölgesinin takımı Bayern Münih ise bölgedeki yüksek vaka sayısı sebebiyle henüz taraftarı önünde maç oynamadı. Ayrıca statlara alınan seyirci sayısı, vaka sayılarına göre değişkenlik gösteriyor.

İSPANYA

Toplam Vaka Ölüm

921.000 33.553

UEFA’nın kararı sonrası La Liga’da sadece Real Sociedad’ın, stadına maksimum 1.000 seyirci talebinde bulunacağı öğrenildi. Ancak ülke genelinde salgının kontrol altına alınamaması sebebiyle seyircili maç bir hayli uzak gözüküyor. Yani UEFA’nın yüzde 30 seyirci kararına rağmen ne Real Madrid ne de Barcelona gibi takımların, ligde ya da Avrupa’da taraftarının önünde maça çıkması şu anki şartlarda çok zor.

HOLLANDA

Toplam Vaka Ölüm

204.000 6.692

Vaka sayılarının Avrupa’da en yüksek olduğu yerlerden biri olan Hollanda’da daha önce lig maçlarında sezona stat kapasitesinin yüzde 15-35 oranında seyirci alınıyordu. Ancak 3 hafta sonra ‘seyircili oynama’ kararı iptal edildi. Geçtiğimiz Çarşamba günüyle birlikte ülkede ‘kısmi kapama’ ilan edildi. Restoran ve cafe gibi yerler kapatıldı. 4 kişiden fazla insanın bir araya gelmesi yasak. Futbol otoriteleri, Avrupa Kupası maçlarında da ligde olduğu gibi seyircisiz oynanması yönünde karar alınmasını bekliyor.

PORTEKİZ

Toplam Vaka Ölüm

93.294 2.128

Portekiz’de tam olarak seyircili oynanması konusunda denemeler devam ediyor. Azorlar Adası bölgesinde kapasitenin yüzde 10’u kadar seyircili lig maçı (Santa Clara-Gil Vicente) oynandı. Ayrıca Portekiz Milli Takımı, İspanya’ya karşı yüzde 5 (2.500) ve İsveç’e karşı da yüzde 10 (5.000) seyircili maç oynadı. Yetkililer son kararı verecek ama yüzde 30 kapasiteye çıkılması ya da tam olarak seyircili oynanması yönünde henüz net bir şey yok.

YUNANİSTAN

Toplam Vaka Ölüm

23.987 9.989

Geçtiğimiz Çarşamba günü Yunanistan’da Sağlık Bakanlığı, konunun uzmanı doktorlar ve kulüpler, lig maçlarında stat kapasitesinin yüzde 10-15’i oranında seyirci alınması konusunu tartıştı. Ancak şu ana kadar bu konuda olumlu bir adım atılmadı ve seyircisiz kuralı devam ediyor.

BELÇİKA

Toplam Vaka Ölüm

192.000 10.327

Belçika’nın, Fildişi Sahili ile 1-1 berabere kaldığı milli maçı 11 bin kişinin izleyebileceği açıklanmıştı. 6.200 bilet satıldı ama stada yaklaşık 4.600 kişi geldi. Belçika Ligi’nde statlara kapasitenin 3/1’i kadar seyirci alınıyor. Vaka sayıları yüksek olduğu için bu kurallarla ilgili katı değişiklikler bekleniyor. Avrupa Kupaları için de iyimser bir durum yok. Brüksel ve Liege şu an kırmızı alarmda.

Haber Araştırma: M.Çağrı Davran