İşte Antalyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi

Süper Lig'de 37. hafta mücadelesinde 66 puanla 3. sırada olan Galatasaray deplasmanda 42 puanla 12. sıradaki Antalyaspor ile karşılaşacak. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Aslan, bu akşamki karşılaşmayı kazanarak rakiplerini takip etmeyi sürdürmek istiyor.

Antalyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20:30'da oynanacak. Bu karşılaşmayı hafta içinde Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta görev yapan Mete Kalkavan yönetecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Bu karşılaşmanın VAR ve AVAR hakemleri de açıklandı. Antalyaspor - Galatasaray maçında VAR olarak Zorbay Küçük görev yapacak. AVAR olarak ise Erkan Engin görevlendirildi.