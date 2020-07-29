Konyaspor ’da Korkmaz gidiyor

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçen hafta yaptığı basın açıklamasında, yönetimin kongre kararı alması ve kulüp başkanı Hilmi Kulluk’un aday olmayacağını söylemesi üzerine yeni sezonda Başkan Kulluk’un devam etmediği takdirde kendisinin de görevini bırakacağını belirtmişti. Korkmaz, sezonun son maçının ardından düzenlenen basın açıklamasında da sözünün arkasında olduğunu belirtti. Başkan Hilmi Kulluk da yeniden aday oymayacağını tekrar açıkladı. Gözler ise Bülent Korkmaz’ın bundan sonra göreve devam edip etmeyeceğine çevrildi. Korkmaz’ın birkaç güne kadar istifasını sunması bekleniyor.

Alanya’da gündem Bektaş

Erol Bulut’la Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından yollarını resmen ayıracak olan Alanyaspor ’da takımın başına getirilecek olan isim belli oldu. Turuncu-Yeşilliler, son olarak Milli Takım’da Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Bayram Bektaş’la el sıkıştı. Genç çalıştırıcı ile hafta sonuna kadar resmi sözleşme imzalanması bekleniyor. Elazığ, Gaziantep Belediye, Ümraniye, Göztepe ve Ankaragücü’nü çalıştıran Bektaş yeniden Süper Lig’e geri dönüyor.

Gençler’e Aybaba geliyor

Türk futbolunun en fazla Süper Lig maçına çıkan hocası Samet Aybaba’nın yeni takımı belli oluyor. Gençlerbirliği’nin yeni sezona Hamza Hamzaoğlu ile devam etmek istemediği ve deneyimli teknik adamla görüşerek yollarını ayıracağı öğrenildi. Hamzaoğlu’nun koltuğu için ise ilk aday Aybaba.

Göztepe’de Palut devam

İzmir ekibinde Aykut Kocaman, Abdullah Avcı ve Rıza Çalımbay isimleri yeni sezon için bir süredir gündemdeydi. Sarı-Kırmızılılar, bu isimlerle yapılan görüşmelerden sonuç çıkaramadı. Başkan Mehmet Sepil’in yeni sezonda da İlhan Palut’la yola devam kararı aldığı öğrenildi. Genç hocayla kadro planlamasına başlandı.

Paşa'da Çapa yolcu

Kasımpaşa’yı ligde tutan, büyük bir çıkış yakalayan Fuat Çapa’nın görevine son veriliyor. Lacivert- Beyazlılar’da deneyimli teknik adamla yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılamadığı bildirildi. Çapa’yla ayrılığın önümüzdeki günlerde resmen açıklanması öngörülüyor. İstanbul ekibinde gündeme gelen ismin ise İrfan Buz olduğu belirtiliyor.

Sivas'ta Çalımbay kalıyor

Yiğidolar’da teknik direktör durumu netleşti. Takımı Avrupa’ya taşıyan Rıza Çalımbay ile yola devam ediliyor. Deneyimli teknik adam, istediğii transferlerin yapılması durumunda görevine devam edeceğini açıklamıştı. Yönetimle bu konuda görüşen ve transfer sözü alan deneyimli teknik adamın sözleşmesini 1 yıl daha uzatacağı öğrenildi. Rıza Çalımbay; Mert Hakan, Emre Kılınç ve Fatih Aksoy gibi takımdan ayrılan önemli oyuncuların yerine kaliteli takviyelerin yapılmasını talep ediyor. Yönetimin; Çalımbay’ın verdiği liste doğrultusunda çalışmalara başladığı ifade edildi.



