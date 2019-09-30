Galatasaray-Fenerbahçe derbisine bir fotoğraf karesi gündeme damgasını vurmuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sarılan sarı-kırmızı formalı minik bir kız çocuğunun fotoğrafını çekti. Fotoğrafı çeken Ali Koç'un tebessümü, pozu veren Mustafa Cengiz'in gülmesi haftalardır söz düelloları ile gerilen ezeli rekabete tekrar dostluk havasını getirdi.

O fotoğrafın hikâyesi şöyle: Derbi sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu protokol tribününde iki kulüp başkanı ile sohbet etmeye başladı. Bu sırada Mustafa Cengiz'i gören Galatasaray taraftarı kız çocuğu fotoğraf çektirmek istedi. Ali Koç, yanında duran sarıkırmızı formalı taraftara sarılmak istese de Fenerbahçe Başkanı'nı tanıyan çocuk Mustafa Cengiz'e doğru koşup sarıldı ve herkesi güldürdü. Cengiz, cep telefonunu çıkaran minik çocuğun babasına poz vermeye hazırlanıyordu ki Ali Koç'tan tarihi bir jest geldi. Kız çocuğunun babasından telefonu alan başkan Koç, mevkidaşı Cengiz'in minik taraftarla fotoğrafını kendisi çekti.

(Sabah)