Galatasaray'a antrenör olarak dönen Albert Riera, gelişi ile Florya'da İspanyol rüzgârı estirdi. Sarı-kırmızılılar ile 2 lig şampiyonluğu yaşayan, Devler Ligi'ndeki çeyrek finale yükselen ekibin kritik bir parçası olan Riera, yeni sezon için de mesaiye hemen başladı.

Hasan Şaş'tan boşalan yardımcı antrenörlük koltuğuna oturan Riera'nın tercih edilme sebebi de tamamen Terim'in kararı. G.Saray'dan ayrıldıktan sonra bağlantısını hiç koparmadığı Riera ile sık sık görüşen Terim, teknik ekibe dahil ederken beklentisinin de yüksek olduğunu İspanyol antrenöre iletti.

İşte Terim'in Riera'yı tercih etme nedenleri:

1- Futbolu bırakır bırakmaz hemen UEFA Pro Lisans aldı ve teknik direktörlük için ne kadar istekli olduğunu gösterdi.

2- İspanyol taktik deha Guardiola'nın yanında staj yaptı.

3- Kariyerinde çok sayıda ülkede forma giyerken, 6 dil bilmesi nedeniyle oyuncularla güçlü bir iletişime sahip.

4- Kendini geliştirmeyi seviyor ve futboldaki değişimleri yakından takip ediyor.

5- Galatasaray ruhuna hakim ve camianın beklentilerinin farkında.

RİERA: TERİM BİR OKUL

Yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Albert Riera, GS TV'ye açıklamalarda bulundu: "Fatih Terim'den öğrenebileceklerim arasında saha içi, saha dışı, teknik, taktik soyunma odasını yönetmek, oyunculara nasıl davranılabileceği, psikoloji gibi konular var. Bir antrenörün başlangıç yapabilmesi için mükemmel biri. Onu izleyip ondan çok şey öğrenebilirim. Çünkü o, bir okul gibi."

RUSYA'DA EĞİTİM VERİYOR

Riera, İspanyolca'nın yanı sıra İngilizce, Portekizce, İtalyanca, Rusça, Fransızca biliyor. Ayrıca Rusya'da bir futbol okulu sahibi...

2006'da M.City ile 15 maça çıkan Riera, 2019'da Guardiola ve şu anda Arsenal'i çalıştıran Arteta ile bir araya gelirken takımın antrenmanlarını da takip etmişti.

Riera, yakın arkadaşı Arteta'nın oğlunun da vaftiz babası... (Sabah)