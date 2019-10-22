Tarihe geçen kongrede rekor oyla Beşiktaş'ın 34. başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi hemen kolları sıvadı. 'Kurtuluş formülü' olarak gördüğü projeyi harekete geçirmek için düğmeye basan Başkan Çebi'nin ilk hedefi, Türkiye'nin en büyük scout ekibini kurmak.

POLİTİKA ARTIK DEĞİŞİYOR

'Az parayla doğru adam' stratejisini hayata geçirmeyi planlayan Çebi, çılgın bütçelerle yapılan transferlere artık son verecek. Hedef, kulübün tek bir kuruşunun bile çöpe gitmemesi.

HEMEN 110 MİLYON LAZIM!

Ateşten gömleği sırtına geçiren Başkan Çebi'yi çok zorlu bir görev bekliyor. Çebi ilk olarak UEFA'dan temiz kağıdı almak için ay sonuna kadar 110 milyonluk kaynak yaratmak zorunda.

PERSONEL MAAŞ BEKLİYOR

Kulübün mayıs sonuna kadar ödemesi gereken rakam ise 470 milyon lira. Personelin 5 aydır biriken maaşları, futbol takımının kötü durumu da Çebi'nin diğer sıkıntıları.

120 BİNLİK CEO BIRAKTI

Seçim öncesi Çebi'nin tepki gösterdiği Gökhan Sarı görevı bıraktı. Ahmet Nur Çebi seçim öncesi CEO Gökhan Sarı'ya tepki göstermiş ve "120 bin lira maaş alıyor. Kendi zammını da kendi yapıyor" ifadelerini kullanmıştı. Dün Gökhan Sarı görevini bıraktığını açıkladı. Yönetim kısa sürede yeni CEO'yu açıklayacak.

"BİZİM İÇİN ONURDUR"

Mazbatasını alan Çebi, "Allah yolumuzu açık etsin, Beşiktaş'ın ömrünü uzun etsin" dedi. Beşiktaş'ın yeni yönetimi dün mazbatasını aldı. Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bu sorumluluk bizim için onurdur. Bir an önce toplantıya başlayacağız. Allah yolumuzu açık etsin, Beşiktaş'ın ömrünü uzun etsin" ifadesini kullandı.

"DEVRİM OLACAKTIR!"

Yönetici Erdal Torunoğulları önemli açıklamalar yaptı. Torunoğulları, "Tabii ki bundan sonra bir devrim olacaktır. Çok çalışmak zorundayız" diye konuştu.

FUTBOLCULARA PARA DOPİNGİ YAPILACAK

Beşiktaş yönetiminin çok kritik Braga ve Galatasaray maçları öncesinde futbolculara ödeme yapacağı öğrenildi... Siyah-Beyazlı yönetim maaşları iki ay geriden gelen futbolculara böylece para dopingi yapmayı planlıyor.

Kaynak: Takvim