Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi göreve gelir gelmez işe başladı. Bugün saat 17.00'de yönetim kuruluyla birlikte mazbatasını alacak olan Çebi, önceliği mali duruma verdi ve çalışmalara başladı. Fikret Orman yönetiminin eylül ayında UEFA için yapması gereken ödemelerin yapılmaması nedeniyle önceliği bu konuya veren Çebi, kulübün UEFA ile problem yaşamaması için ilk olarak bu sorunu halletmeyi planlıyor. 'İsrafa son' diyerek kulübün giderlerini kısacağını da belirten Çebi, ardından futbol takımını ziyaret edecek. Braga maçı öncesinde Ümraniye'ye kurmaylarıyla birlikte gidecek olan Beşiktaş Başkanı, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bir araya gelecek.

Avcı'ya güveniyor

Teknik Direktör konusunda herhangi bir girişimde bulunmayı düşünmeyen Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'ya güvendiğini her açıklamasını belirtmişti. Avcı'ya olan güvenini bizzat iletecek olan Çebi, takımın bir an önce toparlanmasını istiyor. Çebi, Avcı ve teknik ekiple yapılacak olan görüşme ve takımın kalan haftalardaki performansına göre devre arasındaki transfer rotasını da belirleyecek.

İHA