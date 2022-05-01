Bordo-Mavililer'de yaklaşık 1.5 yıl yani 10 Kasım 2021'de, "Hem Trabzonspor'un hem de benim Türk futbolundan alacağımız var" diyerek teknik direktörlük koltuğuna oturan Abdullah Avcı, tahsilatı dün resmen yaptı... Müthiş geçen sezonda ezeli rakiplerine tarihi puan farkları atan, 9. haftadan beri liderliği kimseye bırakmayan Avcı, Başakşehir'de 2 kez son anda kaçırdığı şampiyonluğa sonunda Trabzon'da ulaşmayı başardı.

Toplamda ikinci kupası...

Trabzonspor'un kasketleri efsaneleri Ahmet Suat Özyazıcı (4) ve Özkan Sümer'in (2) ardından Bordo-Mavililer'de şampiyonluk yaşayan 3. teknik adam unvanını alan Avcı, 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile başladığı, sonrasında Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş ’la devam eden kariyerinde Karadeniz temsilcisiyle zirve yaptı. Bu sezon birçok ilki başaran deneyimli çalıştırıcı, üst düzey teknik adamlık kariyerindeki ilk kupası olan geçen sezonki Süper Kupa'nın yanına bu kez de Süper Lig şampiyonu apoletini taktı.

'Ne yaşadığımı bilmiyorum'

Şampiyonluğun ardından Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, "Çok karışık duygular içerisindeyim. Neyi anlatacağımı ne yaşadığımı bilmiyorum. Önümüzdeki sene şampiyon olacağız diyordum geçen sezon son maçta. Tatilden döndükten sonra Trabzonspor şampiyon olacak dedim. O günden bu yana üstüne koyarak devam ediyoruz. En zor rakiplerden birine karşı oynadık. Bu sene Trabzon'un oyununa, herkes gibi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe başkanları da saygı gösterdi. Taraftarımızla birlikte duygu patlaması yaşadık. Başkan Ahmet Ağaoğlu'na ve yönetimi tebrik ediyorum. Buraya gelmemi sağlayan, bana ve ekibime, çok iyi bir ortam sergileyen Ertuğrul Doğan'a, tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum" yorumunu yaptı.

İşte Abdullah Avcı'nın ilkleri...

l Trabzonspor'u 37 yıl aradan sonra şampiyon yaptı. Başakşehir'de daha önce 2 kez lig şampiyonluğunu kıl payı kaçıran Abdullah Avcı, kariyerinde bir ilki başardı.

l Ahmet Suat Özyazıcı (4) ve Özkan Sümer'in (2) ardından Trabzonspor'u Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıran 3. teknik adam oldu.

l Üst üste 27 haftadır ligde birinci sırayı kaptırmayan Trabzonspor, en son 1980-1981'deki 23 haftalık en uzun liderlik serisini onunla geçti.

l Kulüp tarihindeki, 1979-1980'deki 28 haftalık liderlik rekoru 41 yıl sonra bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde kırılacak. Lig bitiminde liderlik süresi 30 haftaya çıkacak.

l Bordo-Mavililer'e tarihinin deplasmandaki en uzun serisini yaşattı. Avcı'lı Fırtına'nın; tam 24 maç üst üste rakip sahada bileğini büken olmadı.

l Trabzonspor; ligde iç sahada 25 maçtır kaybetmiyor. Avcı; en son 1995-1996'da 28 maçlık seri yaşayan Trabzonspor'a 25 yıl sonra en uzun serisini yaşatıyor.

l 17 sezon sonra Trabzonpor'a en uzun galibiyet serisini yaşattı. Fırtına en son 2003-2004'te 11 maç üst üste kazanmıştı, bu sezon Avcı'yla 8 ve 15. haftalar arası 8 galibiyet aldı.

l Bu 8 maçlık galibiyet; Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük kariyerindeki en uzun seri oldu.

l Sezon içinde farklı haftalarda tekrarlanan en büyük puan farklarını attı. Tarihte şampiyonluğa gittiği sezonda üç büyüklerle aynı anda arayı en çok açan teknik adam yine Abdullah Avcı.

l Profesyonel teknik adamlık kariyerindeki ilk kupasını geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un başında kazanmış ve finalde Başakşehir'i devirip Süper Kupa'yı almıştı.



