Şenol Güneş’in ayrılmasının ardından Beşiktaş’taki en önemli belirsizlik sona erdi, teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı getirildi. Başakşehir’den de ayrılıkla ilgili resmi açıklama yapılırken, başarılı hoca ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Bir süredir Başkan Fikret Orman ve yönetimle görüşme halinde olan Avcı’dan ilk iş olarak ayrıntılı bir liste istendi. Yani Avcı, öncelikle iç transfere bakacak. Mevcut kadroda hangi isimlerle devam edeceğini kararlaştıracak.

Quaresma kararı kesin

Hali hazırda sözleşmesi biten oyunculardan Tolga Zengin, Gökhan Töre, Adriano, Kagawa (kiralık) ve Mustafa Pektemek ile yollar ayrıldı. Ricardo Quaresma’nın kesin olarak gönderileceği Abdullah hocaya iletilirken, Lens ve Larin’den de kendilerine kulüp bulunması istendiği hatırlatıldı. Yani başarılı teknik adam, bu isimler haricindeki oyuncular üzerinden raporunu hazırlayacak.

‘Satabiliriz’ derse...

Özellikle Avcı’nın Avrupa’da piyasası olan ve yüksek rakamlara satılabilecek Medel ve Vida konusundaki görüşü merak ediliyor. Yeni hoca, “Satabiliriz” derse yeni transferler için yönetimin eli güçlenecek. Ancak Avcı, iki tecrübeli oyuncunun kalmasını da isteyebilir. Mevcut tabloda en büyük eksiklik ise kanatlarda yani hem önde hem de savunma beklerinde gözüküyor. Aynı şekilde stoper bölgesine de iki takviye şart duruyor.

Kilit yer kenarlar

Adriano’nun ayrılmasının ardından beklerde Gökhan Gönül ve Caner Erkin kalırken, sağ ve sola birer isim daha alınacak. Avcı, orta sahada Dorukhan’ın yanına başka bir 6-8 numara isteyebilir. Bu durum, Medel, Atiba ve Oğuzhan’ın durumuna göre netlik kazanacak. Fakat olmazsa olmaz nokta, kanatlar. Quaresma ve Lens ile yollar planlandığını gibi ayrılırsa, buralara direkt 11’de oynayacak 2, alternatifleriyle birlikte toplam 3-4 transfer yapılabilir.

Orhan Yıldırım