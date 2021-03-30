Yeni sezonun kadro planlamasına erkenden start veren Trabzonspor, geniş bir liste üzerinden çalışmaları yürütüyor. Yerli-yabancı gündeme pek çok isim gelirken, teknik direktör Abdullah Avcı’nın kare ası belli: Edin Visca, Koita, Sabaly ve Salih Uçan. Yaz döneminde Başakşehir’den ayrılmak isteyen ve bu konuda yönetime talepte bulunan Visca, Avcı’nın 1 numaralı hedefi. Tecrübeli çalıştırıcı, eski öğrencisiyle yeniden buluşmak amacında. Hatta transfer görüşmelerinde de bizzat devreye girecek.

Koita sıcak bakıyor

Abdullah hocanın gündemindeki diğer

3 oyuncunun ise sözleşmeleri bitiyor. Trabzonspor, bonservis maliyetleri olmayan Salih Uçan, Koita ve Sabaly’yi kaçırmak istemiyor. Devre arasında gündeme gelen Kasımpaşa’nın forveti Koita, sezon bitiminde Trabzon’a gelmeye sıcak bakıyor. 30 yaşındaki oyuncu, alternatif santrfor olarak düşünülüyor.

Salih’te Fırtına önde

Salih Uçan ile Trabzonspor’un yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş da yakından ilgilenirken; Abdullah Avcı, Berat transferinde olduğu gibi Salih için devrede. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trabzon’a gelmesi halinde daha çok süre bulacağı ve A Milli Takım kapısının ”kendisine açılacağı görüşünde.

Sabaly’ın talibi çok

Youssouf Sabaly’ın ise Avrupa’dan pek çok talibi bulunuyor. Bordeaux’un başarılı sağ beki, Trabzonspor Futbolcu İzleme Komitesi’nin uzun süredir takibinde. Avcı da bu transferle ilgili olumlu rapor verdi. 28 yaşındaki Senegalli oyuncu, 2017’de 4 milyon Euro karşılığında PSG’den Bordeaux’a transfer olmuştu. Sabaly, bonservisini eline alacağı için yıllık ücret konusunda yüksek taleplerde bulunuyor.