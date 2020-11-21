Milli arada göreve başlayan ve oyun anlayışını öğrencilerine aktarma fırsatı bulan Trabzonspor’un yeni hocası Abdullah Avcı, Erzurumspor karşısında zaferi getirecek 11’i ana hatlarıyla belirledi. Bu süreyi mini bir kamp gibi değerlendiren Avcı, yarın çok daha disiplinli, takım savunmasını iyi yapan ve mücadele gücü yüksek bir Trabzonspor izletmeyi hedefliyor. Tecrübeli teknik adam, defans, orta saha ve hücumdaki liderlerini belirledi. Arkada Vitor Hugo’ya çok güvenen Avcı, Abdulkadir Parmak ile merkezi sağlam tutacak. Nwakaeme ise gol yollarında Fırtına’nın en büyük kozu.

Sol bekte kararsızlık

Geri dörtlüde 3 ismin yeri garanti. Serkan Asan, Edgar ve Vitor Hugo. Sol bekte ise hafif sakatlığı bulunan Kamil Ahmet’in durumuna göre, ya o ya da Marlon tercih edilecek. Orta sahada Parmak’ın yanı sıra Flavio’yu da beğenen Avcı, son Alanyaspor maçında da görev yapan Pereira’yı, hafta boyunca yine merkezde denedi. Kaptan, enerjisi ve hırsıyla fark yaratıyor.

Nwakaeme yerine geçiyor

Tedavi süreci hızlı ilerleyen ve takımla çalışan Abdülkadir Ömür’ü serbest rolde 11’de görevlendirmek isteyen Abdullah hoca, Nwakaeme’yi esas bölgesi olan sol kenarda oynatacak. İleri uçta da Afobe’nin olması bekleniyor. Çünkü milli takımlara giden Djaniny ve Ekuban uzun seyahatlerin ardından ancak dün idmanlara başlayabildi. Afobe ise 2 haftalık süreçte idman kaçırmadan takımla çalıştı.

İşte Abdullah Avcı'nın Erzurumspor 11'i: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon(Kamil Ahmet), Pereira, Abdülkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe