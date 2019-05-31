İşte 93. Gazi Koşusu için taksiti yatırılan 58 tay

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 30 Haziran Pazar günü 93.’sü gerçekleştirilecek Türk Yarışçılığının Derbisi Gazi Koşusu taksitlerinin yatırma süresi, dün sona erdi. Gazi Koşusu için 58 safkanın taksidi yatırılmış oldu. Cezalı taksitler ise 15 Haziran Cumartesi günü saat 17:00’a kadar TJK kayıt büroları veya online kullanıcılar tarafından TJK web sitesinden yapılabilecek.

Çim pistte 2400 metre mesafede gerçekleştirilecek koşunun, kesin kayıtları 24 Haziran Pazar günü sona erecek. 28 Haziran Cuma günü yapılacak jokey deklaresi ve ardından TJK TV’den de canlı yayınlanacak start kurası çekimi ile birlikte, 2019 yılının Gazi Koşusu'na katılacak safkanlar belli olacaktır. 1927 yılından itibaren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına kesintisiz olarak gerçekleştirilen koşunun, bu yılki birincilik ikramiyesi 1.650.000 TL olarak belirlenmiştir.

Taksitleri yatırılan 58 safkan şöyle;

LUCID (POPULAR DEMAND - FLUENT)

SALAZAR (DR FONG - BELLINI ROSE)

SCOUTLEO (VICTORY GALLOP - SOPRAN GATH)

YEDİTEPE (ZANJERO - LAKE LADOGA)

YAMANLARBEYİ (TOROK – ALAKAN)

UĞUR BUBAM (WIN RIVER WIN - MISS DISCO)

LEAD SOLDIER (VICTORY GALLOP - DERYA SULTAN)

AKGÜN (TORUK MACTO – SECRET SHADOW)

REX (WIN RIVER WIN – ROKOKO)

MATBAACI (KING ALEX – CAPABLE)

GOLD POLAT (KANEKO - TUĞÇE HANIM)

FEARLESS ACTION (CAPE CROSS – ZHOU)

SILVER ARROW (MASTERCRAFTSMAN - BATI GARAJI)

URLA KARASI (VICTORY GALLOP - STRONG HOPE)

URLA RUZGARI (LION HEART - ONE TO WIN)

AEGEANS DREAM (LUXOR - MERVE GELİN)

HASKAYA (UTOPIA - HIZELİN KIZI)

ALKANDROS (LUXOR - THINKER BELL)

LUCKY FOOT (AFTER MARKET - JUSTIN TIME)

ALWAYS FORTH (WIN RIVER - WIN LADY)

SIEMPRE GANADOR (CHURCH PICTURES - SUMMER SUN)

LOZAN (LION HEART - KIZIM MELİKE)

TREVI FOUNTAIN (OFFLEE WILD - KANSAS)

KENOBI (KANEKO - ÇOKŞEKER)

KIZIL TÜY (UTOPIA - ŞEKER AYŞE)

RAMPAGE (TORUK MACTO - WHITE LILY)

KLAUS (POWERSCOURT - ELLA)

GHOST PASHA (UTOPIA - FESTÜK)

MELEKÖZGE (WIN RIVER WIN - SIMPATICA)

LEWANDOWSKI (HOLY ROMAN EMPEROR - SOUTHERN)

KOÇULAŞ (PRESSING - GÜZİDE KOÇ)

SİMAYKOÇ (MALİ - EMİRA)

ANGEL OF DEATH (KANEKO - MISS JUDGE)

SUVLA POINT (LION HEART - SWORD TIGRESS)

UÇAN FİL (KANEKO - ORSE GÜL)

KURUCU (DOMINO EFFECT - NO PROBLEM)

MADENCİ (UTOPIA – MADENCİKIZI)

KING OF TATVAN (HAKEEM – PRINCESS SELEN)

HÜRAT (TOROK - ESMERBAL)

APOPHIS (KANEKO – MADRUK)

ARTS MAN (TIZWAY - ART'S LADY)

STEEL RUNNER (CAPTAIN RIO – SUAREZ)

SEMERKANT (LION HEART - ELLE DIVA)

LONG RUNNER (GIO PONTI – BORROWING BASE)

THE LAST ROMANCE (TIZWAY – CUMULUS)

SERENITY (TONY MONTANA - CANPARE)

ANGELS BOY (VICTORY GALLOP - KISS AN ANGEL)

MUAMMER BEY (KANEKO – DISTANT DESIRE)

MONSHAU (TEMPLE CITY – ARMARANTE)

AGERA (CAPE CROSS - PRINCESS TAISE)

ASHERA (RAVEN'S PASS – ZAEEMAH)

JIMINY CRICKET (VICTORY GALLOP – ALLURE)

PERFECT RUNNER (PERFECT STORM - RAPUNZEL)

KUZEY KAFKASYALI (LUXOR - UBA)

ANANIASHVILI (TALIP HAN - MAHILA)

OSCURO (OFFLEE WILD - ZİLCİHAN)

BERTHOLD (SCREAM TO SCREAM - BIMINI BREEZE)

VARAN EFE (CHAMPS ELYSEES - AURORE)

Hazırlayan: Cem BOŞGELMEZ