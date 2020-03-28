İstatistiklere göre şampiyon Trabzonspor ya da Başakşehir! Tarihi yürüyüş..
Süper Lig corona virüsü salgını nedeniyle ertelenince Trabzonspor ve Başakşehir'im tarihi yürüyüşü yarıda kalmış oldu. Son 15 sezona bakıldığında, bordo-mavililer 36 yıl sonra yeniden şampiyonluk yaşama konusunda fırsat yakalarken Başakşehir ise lig tarihinin 6. farklı şampiyonu olma yolunda ilerliyordu.
Süper Lig corona virüsü salgını nedeniyle ertelenince Trabzonspor ve Başakşehir'im tarihi yürüyüşü yarıda kalmış oldu. Son 15 sezona bakıldığında, bordo-mavililer 36 yıl sonra yeniden şampiyonluk yaşama konusunda fırsat yakalarken Başakşehir ise lig tarihinin 6. farklı şampiyonu olma yolunda ilerliyordu.
Son 15 sezonda ligi şampiyon bitiren takımlar 26.haftada ya lider ya da ikinci sıradaydı
Süper Lig'in son 15 sezonuna bakıldığı zaman 26.haftada lider ya da ikinci sırada bulunan takımlar dışında şampiyon olan ekip olmadığı gözleniyor. Hatta son 15 sezonda 26.haftayı önde geçen 11 takım sezon sonunda mutlu sona ulaştı.
GÜNCEL PUAN DURUMU
2018-19 Galatasaray
2017-18 Galatasaray
2016-17 Beşiktaş
2015-16 Beşiktaş
2014-15 Galatasaray
2013-14 Fenerbahçe
2012-13 Galatasaray
2011-12 Galatasaray
2010-11 Fenerbahçe
2009-10 Bursaspor
2008-09 Beşiktaş
2007-08 Galatasaray
2006-07 Fenerbahçe
2005-06 Galatasaray
2004-05 Fenerbahçe
52 puanın altında toplayıp şampiyon olan bir örnek var
Son 15 sezonda 26.haftayı 52 puanın altında geçip şampiyon olan tek takım ise 2012-13 sezonunda Galatasaray oldu. Sözü geçen sezon 26.haftada 50 puan toplayan Galatasaray en yakın rakibinin 4 puan önünde lider konumda yer alıyordu. Bu puan limiti de yine bu sezon 26.haftada 53'er puan alan Trabzonspor ve Başakşehir'in şampiyonuk şansının daha yüksek olduğu gösteriyor.
fanatik.com.tr / Tolga Kuru