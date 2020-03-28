Süper Lig corona virüsü salgını nedeniyle ertelenince Trabzonspor ve Başakşehir'im tarihi yürüyüşü yarıda kalmış oldu. Son 15 sezona bakıldığında, bordo-mavililer 36 yıl sonra yeniden şampiyonluk yaşama konusunda fırsat yakalarken Başakşehir ise lig tarihinin 6. farklı şampiyonu olma yolunda ilerliyordu.

Son 15 sezonda ligi şampiyon bitiren takımlar 26.haftada ya lider ya da ikinci sıradaydı

Süper Lig'in son 15 sezonuna bakıldığı zaman 26.haftada lider ya da ikinci sırada bulunan takımlar dışında şampiyon olan ekip olmadığı gözleniyor. Hatta son 15 sezonda 26.haftayı önde geçen 11 takım sezon sonunda mutlu sona ulaştı.





2018-19 Galatasaray

2017-18 Galatasaray

2016-17 Beşiktaş

2015-16 Beşiktaş

2014-15 Galatasaray

2013-14 Fenerbahçe

2012-13 Galatasaray

2011-12 Galatasaray

2010-11 Fenerbahçe

2009-10 Bursaspor

2008-09 Beşiktaş

2007-08 Galatasaray

2006-07 Fenerbahçe

2005-06 Galatasaray

2004-05 Fenerbahçe





52 puanın altında toplayıp şampiyon olan bir örnek var

Son 15 sezonda 26.haftayı 52 puanın altında geçip şampiyon olan tek takım ise 2012-13 sezonunda Galatasaray oldu. Sözü geçen sezon 26.haftada 50 puan toplayan Galatasaray en yakın rakibinin 4 puan önünde lider konumda yer alıyordu. Bu puan limiti de yine bu sezon 26.haftada 53'er puan alan Trabzonspor ve Başakşehir'in şampiyonuk şansının daha yüksek olduğu gösteriyor.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru