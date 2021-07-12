Lansman, 13 Temmuz Salı günü saat 11.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek. Spor dünyasının konusunda uzman isimlerinin davetli olduğu etkinlikte farklı başlıklar halinde İstanbul ve spor ilişkisi hakkında yeni bakış açısı ve yaklaşımlar da aktarılacak.

Dinamik ve sağlıklı bir kent için yola çıkan İBB, ilgili tüm birimleriyle çocuklar ve gençler başta olmak üzere 16 milyonun spora rahat erişmesi için çalışmalarını hızlandırdı. İBB'nin birim ve iştirakleri İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve spora katkı veren belediyeye ait tüm kurumların bir araya gelerek belirlediği hedefler lansmanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından detaylarıyla anlatılacak.

Tarih: 13 Temmuz 2021, Salı

Saat: 11.00 Kapı Açılış - 12.00 Lansman

Yer: Volkswagen Arena / Maslak

Etkinliği canlı yayınlamak isteyen medya kuruluşları için frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

Uydu:TÜRKSAT-3A

Transponder:T3A_12

Uplink: 14452 Horizontal (X)

Downlink: 11152 Vertical (Y)

BW (MHz):10

SR:7407

FEC:'5/6'

RoF:35

Başlangıç:13.07.2021 10:45

Bitiş:13.07.2021 13:00