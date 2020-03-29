İstanbul'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirilirken seyahat izin belgesi olmayan yolcuların giriş veya çıkışına izin verilmedi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Güney ve Kuzey Orhanlı Katılım yolu ile D-100 Kuzey ve Güney Yol Tuzla Köprüsü mevkisinde Avrupa Yakası'nda TEM Kuzey ve Güney yol Çerkezköy Kavşağı ile D-100 Kuzey ve Güney yol Kınalı Kantar Kavşağında araçları kontrol etti.

Polis ekipleri, durdurduğu şehirler arası otobüslerdeki yolcuların "Seyahat İzin Belgesini" kontrol etti. İzin belgesi bulunmayan yolcuların kentte girişine ve kentten çıkışına izin verilmedi.

Denetime İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı, otobüslerin dışındaki tüm araçlarında durdurulduğu, yolcuların ateşlerinin ölçüldüğü, bilgilendirme yapıldığı ve ateşi yüksek çıkan vatandaşların ambulanslarla hastaneye sevk edildikleri öğrenildi.

Tuzla'daki kontrol noktasında durdurulan bir minibüsün içerisinde de taşınması gereken sayının çok üzerinde yolcu olduğu belirlendi.

Minibüsteki yolcular, sağlık ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerin ardından aynı güzergahtaki diğer minibüslere aktarılırken, fazla yolcu taşıyan minibüsün sürücüsüne Trafik Kanunu'nun fazla yolcu taşımayla ilgili maddesi gereği 104 lira, Kabahatler Kanunu muhalefetten 392 lira cezai işlem uygulandı.

AA