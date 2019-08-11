14 Ağustos’ta Beşiktaş’ın maçlarını oynadığı Vodafone Park Stadyumu, tarihi bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. İki İngiliz devinin kapışmasında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi’ni müzesine götüren Chelsea kozlarını paylaşacak. Bu doğrultuda da UEFA, müthiş maç öncesinde Türkiye’ye gelecek taraftarlara bir takım önerilerde bulundu. Seyircilere şehir içi ulaşımda ne yapılması gerektiği söylenirken Türk mutfağından da tavsiyeler verildi.

‘Diyet yapın’

UEFA, yayınladığı bültende ise şu maddelere yer verdi:

■ İstanbul’a gelmeden sağlam bir diyet yapın. Çünkü burada Türk mutfağına girince kilo almanız kaçınılmaz olacaktır.

■ Döner ve Adana kebap mutfağın sac ayakları. Lahmacun ve pide denemeye değer.

■ Baklava, kadayıf favori tatlıları, künefe ve katmer de sıcak alternatifler.

■ Yumuşak bir içecek istiyorsanız ayran için.

■ Ulaşımda sıkıntı yaşamamak adına lisanslı taksileri kullanın ve mutlaka taksimetreyi açtırın.