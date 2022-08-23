Türk futbolunda son yıllara "Semt takımı" olarak adlandırılan İstanbul ekipleri damga vurdu. 19 takımlı Süper Lig'in neredeyse yarısı İstanbul ekiplerinden oluşuyor. Tam 8 İstanbul takımı Süper Lig'de. 3 büyüklerin 100 yılı aşan başarılarının yanına Başakşehir'in lig şampiyonluğu eklendi. Kasımpaşa, Karagümrük derken İstanbulspor ve Ümraniyespor da artık Türk futbolunun en üst liginde. 1. Lig'de önemli transferler yapan Eyüpspor da önümüzdeki sezon için Süper Lig'e göz kırpıyor. Hatta yine iyi kadro kuran Pendikspor'u ve Tuzlaspor'u da kattığımızda kısa vadede Süper Lig'de çok sayıda İstanbul semt takımının olacağı bir gerçek. Bu işin olumlu tarafı. Madalyonun diğer yüzüne bakıldığında ise en azından başlangıç için kötü bir senaryo var. Ligin son 5 sırasında 4 İstanbul takımı yer alıyor. Ligin sonunda ne olur bilinmez ama 4 takım için de ilk 3 hafta önemli bir uyarı oldu.

KASIMPAŞA YILDIZLARIN YERİNİ DOLDURAMADI

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında muhteşem bir çıkış yakalayan İstanbul'un güzide semt takımı Kasımpaşa, bu çıkışı yeni sezonda devam ettiremedi. Umut Bozok ve Jackson Muleka'nın ayrılması ve bu yıldızlarının yerine aynı kalitede transfer yapılamaması, kadro kalitesini oldukça etkiledi. Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ı da Trabzonspor 'a satan Kasımpaşa, ligde 3'te 0 çekti ve son sırada yer alıyor. Süper Lig'de en erken teknik adam değişikliğine giden takım olan Kasımpaşa, Sami Uğurlu'nun yerine Şenol Can ile anlaştı fakat genç teknik adam da Giresunspor maçında hedeflenen puana ulaşamadı.

İSTANBULSPOR MÜTEVAZI KADROYLA BAŞLADI AMA...

Süper Lig'e yükselen takımların 20'ye yakın transfer yapıp kadroyu tamamen değiştirmeleri artık bir gelenek haline geldi. İstanbulspor ise bu geleneğe uymayanlardan. Düşük bütçesiyle önemli bir başarı yakalayıp Süper Lig'e yükselen İstanbulspor, alt ligdeki oyuncularının büyük bir bölümüyle sezona başladı. Fakat ilk 3 maçtaki oyun ve alınan sonuçlar, bu kadronun yeterli olmayacağını ve acil transfer yapmaları gerektiğini gösterdi. Sarı-Siyahlı ekip, 3 maçta gol atamadı, 7 gol yedi ve 0 puanla sondan 2. sırada.

KARAGÜMRÜK, PİRLO İLE 2 MAÇTA 8 GOL YEDİ

Efsane Andrea Pirlo ile anlaşan Karagümrük, sezona hayallerinin çok uzağında başladı. Kasımpaşa gibi İstanbul'un bir diğer ateşli taraftara sahip semt takımı olan Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adam ile ligde çıktığı 2 maçta 8 gol yedi ve puanla tanışamadı. (2. haftayı BAY geçtiler) Mbaye Diagne'yi kadrosuna katan ve Kasımpaşa/İstanbulspor'a göre daha kaliteli kadroya sahip olan Karagümrük, ilerleyen haftalarda mutlaka toparlayacaktır ama bu Pirlo ile mi olur bilinmez... Karagümrük'ün en büyük dezavantajlarından biri maçlarını kendi semtinden uzak Olimpiyat Stadı'nda oynaması.

ÜMRANİYESPOR OYUNUNU SKORA YANSITAMADI

Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor, diğer 3 ekipten oyunuyla ayrılıyor... İlk haftada Fenerbahçe 'ye konuk olan, sonraki haftalarda ise Antalyaspor ve Galatasaray ile karşılaşan Ümraniyespor, fikstür şanssızlığına rağmen oynadığı oyunla futbolseverlerin beğenisini kazandı. Recep Uçar önderliğinde, mütevazı kadrosuyla ilk 3 haftanın oyun olarak iyilerinden olan Ümraniyespor, sonuca bakıldığında ise ligin sonlarında yer alıyor. İstanbul'un Anadolu Yakası ekibi, 3 maçta sadece 1 puan topladı. Çok değil, 1-2 iyi transferle Kırmızı-Beyazlılar ligde üst sıralara doğru yükseliş yapabilir. Maçlarını Karagümrük gibi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Ümraniyespor, taraftar dezavantajına sahip takımlarından biri.