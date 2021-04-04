Süper Lig'deki ilk sezonunu yaşayan Hatayspor, İstanbul takımları karşısında aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Ömer Erdoğan'ın ekibi ligde mücadele eden 6 İstanbul takımından da puan almayı başardı ve bu alanda ligin en iyi performasını sergileyen takım oldu. İlk yarıda mağlup olduğu Galatasaray'dan rövanşı alan Bordo-Beyazlılar, bu seride oynadıkları 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

20 puan aldılar

Başakşehir ile Kasımpaşa'yı iki maçta da deviren Hatay, iç sahada Karagümrük'ü yenerken Beşiktaş ile de berabere kaldı. Erdoğan'ın ekibi deplasmanda 0-0 kaldığı Fenerbahçe'ye ise evinde mağlup oldu. Ligde 49 puana ulaşan ve ilk 5 mücadelesi veren Güney ekibi, topladığı puanların 20'sini İstanbul takımlarından aldı.



