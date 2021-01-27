Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırmaya başladı.

İstanbul'da Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Silivri bölgesinde aralıklara kar yağışı etkili olmaya başladı.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, kar yağışının 2-3 saat sonra Boğaz kesiminde, öğleden sonra ise Anadolu Yakası'na ulaşacağını söyledi.

Çalışkan, "İstanbul'da en yoğun kar yağışının öğleden sonra ve akşam saatlerinde olması bekleniyor ama en yoğun olduğu saatlerinde iş çıkışa denk gelebilir" dedi.