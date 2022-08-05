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İstanbulspor'un 17 yıl sonra Süper Lig heyecanı

İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig’de geçtiğimiz sezonu 60 puanla 4. sırada bitirmiş ve normal sezonun ardından oynanan play-offta şampiyon olarak Süper Lig bileti alan ekip olmuştu. Sarı-siyahlılar, 17 yıl sonra Süper Lig’de ilk maçına çıktı.

05 Ağustos 2022, Cuma 21:31 Son Güncelleme:
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İstanbulspor'un 17 yıl sonra Süper Lig heyecanı

Spor Toto Süper Lig ’in 2022-2023 sezonunda ilk düdük çaldı. İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Trabzonspor ’u ağırlıyor. Spor Toto 1. Lig’de geçtiğimiz sezonu 60 puanla 4. sırada bitiren sarı-siyahlılar, normal sezonun ardından oynanan play-offta şampiyon olarak Süper Lig bileti alan ekip olmuştu. Süper Lig’de mücadele edecek 8 İstanbul takımından biri olan İstanbulspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde yeni sezondan umutlu. İstanbulspor - Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalarken, Kardeşler’in yardımcılıklarını Ali Ögel ve Hakan Yemişken yapıyor.


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İstanbulspor-Trabzonspor (CANLI)


Şampiyon kadro korundu

İstanbulspor’da bugün sahaya çıkan kadrodan, yeni transfer kaleci Jensen dışında tüm isimler geçen sezonu şampiyon tamamlayan takımda yer alıyordu. Sarı-siyahlılar sezonun ilk Süper Lig maçına şu 11 ile çıktı:

"David Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topalli, Kristal Abazaj, İbrahim Yılmaz.”

İSTANBUL (İHA) -

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