İstanbulspor yerini korudu, Osmanlıspor ateş üstünde kaldı

TFF 1. Lig’de Osmanlıspor, evinde İstanbulspor’u ağırladı. Konuk takım maça hızlı başlarken savunma arkasında topla buluşan Ali Dere, 10. dakikada konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ilerleyen kısımlarında da İstanbul ekibi, sayısız gol fırsatını değerlendiremedi. Ancak Başkent ekibi pes etmedi.

Sol taraftan kullanılan taç atışında topla buluşan Todorovic, beklenmedik yerden vurdu ve 77’de skoru ilan etti: 1-1. Bu sonucun ardından İstanbulspor, orta sıralardaki yerini korudu. Osmanlıspor ise averaj farkıyla Boluspor’un, yani düşme hattının üstünde kaldı.