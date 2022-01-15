İstanbulspor - Ümraniyespor maç sonucu: 1-0

Spor Toto 1'inci Lig'in 21'inci haftasında İstanbulspor, sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
STAT: Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Gökhan Memişoğlu, Hüsnü Emre Çelimli
İSTANBULSPOR: Alperen Uysal - Oğuzhan Berber, Ologo (Dk. 76 Okan Erdoğan), Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Ferhat Yazgan (Dk. 76 Muammer Sarıkaya), Eslem Öztürk, Jetmir Topalli (Dk. 90+2 Emrecan Uzunhan), Valon Ethemi (Dk. 90+2 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz (Dk. 86 Emir Kaan Gültekin)
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür - Vrsajevic (Dk. 75 Kehinde), Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Serkan Göksu, Mrsic, Onur Ayık (Dk. 75 Oğuz Gürbulak), Yonathan del Valle(Dk. 46 Stefano Napoleoni), Yacine Bammou
GOL: Dk. 68 (P) İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Ferhat Yazgan, Ologo (İstanbulspor) - Glumac (Bereket Sigorta Ümraniyespor)