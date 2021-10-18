İstanbulspor-Tuzlaspor maç sonucu: 1-0

TFF 1. Lig’de 9. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, konuk ettiği Tuzlaspor’u İbrahim Yılmaz'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından 10 puana yükselen İstanbulspor, 11. sıraya yerleşti. Tuzlaspor ise 14 puanla 7. sırada kaldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Eslem Öztürk (Dk. 75 Rroca), Muammer Sarıkaya (Dk. 82 Cajic), Topalli (Dk. 75 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 90 2 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz (Dk. 82 Mertan Caner Öztürk)

Tuzlaspor: Mikulic, Erhan Kartal (Dk. 72 Samet Asatekin), İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Tayfun Aydoğan (Dk. 72 Selçuk Alibaz), Rotman, Sedat Şahintürk, Safa Kınalı (Dk. 40 Ahmet Yazar), Bardhi (Dk. 40 Diack), Pedersen (Dk. 59 Rahmi Anıl Başaran)

Gol: Dk. 28 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Erhan Kartal (Tuzlaspor), Dk. 66 Ethemi, Dk. 90+4 Alperen Uysal (İstanbulspor)