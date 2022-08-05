Geçen yıl Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu 4. sırada bitiren İstanbulspor; önce BB Erzurumspor, ardından da Bandırmaspor engellerini aşıp Süper Lig'e yükselme başarısı göstermişti. Bu başarıda aslan payına sahip olan Osman Zeki Korkmaz ile yola devam ediyorlar; savunmadan Emrecan Uzunhan ve kaleci Alperen Uysal'ı kaybettiler ancak kaleye New York RB'den David Jensen takviyesi yapıldı. Sağ kanada Patrick Ebert geldi. 2 sezon önce Novi Pazar'dan alınan genç stoper Amar Skrijelj profesyonel yapıldı. Sol bekte Ali Yaşar, sağ bekte Oğuzhan Berber, orta alanda Melih Kabasakal ve Muammer Sarıkaya hala takımda; muhtemelen Osman Zeki Hoca'nın bu sezon da en çok forma şansı vereceği isimler olacaklar... Golcü (Kaptan) İbrahim Yılmaz'ı unutmayalım... TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan beri takımda; geçen sezon 37 resmi maça 23 gol katkısı (18 gol - 5 asist) sığdırdı. İstanbulspor ile Süper Lig'de de iz bırakmak isteyecektir...

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ise yeni sezona Süper Kupa zaferiyle başladı. Sivasspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyet ve kupa 2022-23'e girerken bordo-mavili renklere gönül verenlere ciddi bir moral oldu. Anthony Nwakaeme ile sözleşme yenilenmedi; Aston Villa'dan Trezeguet alındı. Bir kanatta Edin Vişça, diğerinde Trezeguet oynayacak. Sol bekte geçen sezon çok sıkıntı çekilmişti; Kasımpaşa'dan Eren Elmalı takviyesi yapıldı. Hem Bruno Peres hem de Serkan Asan sezona sakat giriyordu; sağ beke Jens Stryger Larsen eklendi. Geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Stefano Denswil'in bonservisi alındı, orta alana Doğucan Haspolat transfer edildi. İstanbulspor maçı öncesi Hüseyin Türkmen ve Marek Hamsik sakat; TD Abdullah Avcı orta alanda "Bakasetas & Abdülkadir Ömür" yanında Dorukhan Toköz ile maça başlayacaktır. Vitor Hugo'nun stoper partneri ise maç saati netleşir. Avcı, sağ stopere takviye istiyor...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım, 2004-05 sezonundan sonra ilk kez Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Aralarındaki son maçı Trabzonspor 5-0 kazanmıştı...

- Trabzonspor, Abdullah Avcı göreve geldikten sonra İstanbul takımlarına konuk olduğu 11 lig maçının sadece 1'ini kaybetti. (8G 2B)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %70'lik kesim son şampiyondan yeni sezonun açılışında da 3 puan bekliyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.