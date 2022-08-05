İstanbulspor-Trabzonspor (CANLI)

..Ve beklenen gün geldi çattı. Futbolseverlerin 75 günlük hasreti bitiyor. Süper Lig ’de 2022-2023 sezonunun açılışını son şampiyon Trabzonspor yapıyor. Bordo-Mavililer, geçtiğimiz hafta Süper Kupa’yı kazandığı Olimpiyat Stadı’nda, ligin yeni takımı İstanbulspor’a konuk oluyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Maçta ilk düdük çaldı.

⏱ 5' Trabzonspor etkili geldi. Savunmadan desteğe gelen Eren Elmalı, ceza sahası dışından yaklaşık 35 metreden şutunu attı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

⏱ 13' Maçın en net pozisyonu Trabzonspor'dan geldi. Bordo mavililer, Trezeguet'nin vuruşunda gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından Mısırlı futbolcu topu kontrol edip köşeye doğru şutunu attı ancak kaleci Jensen topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

⏱ 16' Bordo mavililer bir kez daha gole çok yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortayı İstanbulspor savunması uzaklaştırdı. Müsait pozisyondaki Abdülkadir ve Visca şutunu atamadı. Gerilerden gelen Larsen şutunu attı kaleci Jensen topu kornere gönderdi.

⚽ GOL | 16' Trabzonspor golcüsü Cornelius'un golüyle 1-0 öne geçti. Sol köşeden Visca kullandığı kornerde topu ceza sahası içerisine gönderdi. Cornelius seken topa kafasıyla vurdu ve topu filelere göndererek sezonun ilk golüne imza attı.

⏱ 24' Trabzonspor bir kez daha gole çok yaklaştı. İstanbulspor savunmada eksik yakalandı. Bordo mavililer kontratağa çıktı. Siopis, savunma arkasına sarkan Abdülkadir'e şık pasını attı. Milli futbolcu topla birlikte ceza sahasına girdi şutunu attı ancak İstanbulspor savunması araya girerek golü engelledi.

⏱ 28' Fırtına rakip kalede gol aramaya devam etti. Sol köşeden Visca korneri kullandı ve ceza sahasına ortasını gönderdi. Savunmadan Larsen, gelen ortaya kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.

İstanbulspor - Trabzonspor maçı 11'leri:

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topallı, İbrahim Yılmaz, Kristal Abazaj.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius.

İstanbulspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçını Arda Kardeşler yönetiyor. Bu akşam saat 21.00'de başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...