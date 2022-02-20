Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında İstanbulspor konuk olduğu Balıkesirspor'u 3-1 devirdi. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, deplasmanda kazanmalarının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Dalgıç, Balıkesirspor maçının kendileri için önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu maçın çok zor geçeceğini de tahmin ediyorduk ve nitekim de ilk yarı tahmin ettiğimiz gibi oldu. Birinci yarının sonuna doğru taktiksel bir değişiklik yaparak son 10 dakika üstünlüğümüzü ele aldık. İkinci yarıda arka arkaya gelen gollerle maçı galip bitirmesini bildik. Balıkesirspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim."









BALIKESİR (İHA)