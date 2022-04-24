Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı BB Erzurumspor’a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunana İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, "Güzel bir maç oldu. İki bölümde incelemek lazım. Birinci devre oyunun içine girmedik. 1-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarı iyi başladık. Kontra ataktan yediğimiz golle 2-0 mağlup duruma düştük. Oyun hakimiyeti elimizdeydi. Yapılaması gereken hücum aksiyonlarının hepsini denedi oyuncularımız. Sonlandırmada biraz sıkıntı yaşadık. Play-off yavaş yavaş şekilleniyor. Hemen hemen aynı takımlar olacak. Erzurumspor ile oynadık. Bundan sonraki hafta Eyüpspor ve son hafta Bandırma ile oynayacağız. Bu 4 takımın içinde geçecek. Sıralama belli olacak, kimin kiminle oynayacak. Erzurumspor’un da son durumlarını görmüş olduk. Bundan sonra play-off için hazırlıklarımızı yapacağız" diye konuştu.

İHA